Маленькі котики відпочивали в теплому ліжечку. От тільки ліжко було не їхнім – незабаром прийшов золотистий ретривер і почав вимагати справедливості.
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Гавкав і скидував з ліжка, а коти не реагували
Бейлі здивувався несподіваним гостям на своєму законному місці. Він спробував гавкати на малюків, однак тим було байдуже.
Тоді великий пес вирішив діяти рішуче. Він заліз на ліжко і почав скидувати кошенят звідти своєю мордою.
Але малі вчепилися кігтями в пухнасту тканину і скинути їх Бейлі не зміг. Щойно собака залишив ці спроби, як коти знову розляглися у ліжечку.
Зрештою, сумний Бейлі ліг на підлогу. Малюки почали дражнитися із нього й бити лапами по морді.
Тоді Бейлі почав хапати підстилку в надії викинути непроханих гостей звідти. Однак котики так і залишилися лежати.
Ретривер виганяв котів з ліжка: кумедне відео
Користувачі ютубу коментують курйозне відео
- "Коти веселі. Вони можуть стрибати, бігати й перевернути дім за хвилину. Але коли вони не хочуть рухатися, вони дійсно не хочуть рухатися".
- "Бейлі: "У будинку занадто багато кошенят! Майже кожен день мені доводиться боротися за своє ліжко!".
- "Бейлі сам такий великий малюк. Він думає щось на кшталт "О ні, знову" про своє ліжко".
- "Ймовірно, він навіть не хоче лежати у своєму ліжку! Він просто не хоче, щоб хтось інший ним користувався".
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