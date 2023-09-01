У Техасі знайшли сліди стародавніх динозаврів, датовані понад 100 мільйонами років: шокуючі фото

У безпрецедентному відкритті представники парку повідомили про надзвичайну кількість слідів динозаврів. Такого раніше вони не спостерігали.

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Нове відкриття розкриває стародавніх гігантів: акрокантозавра та завропосейдона, ідентифікованих за скам'янілими слідами.

У археологічній знахідці дослідники нещодавно натрапили на ряд доісторичних слідів, які проливають світло на існування двох колосальних динозаврів. Вважається, що помітні відбитки трьох пальців походять від акрокантозавра, високого динозавра, який, за оцінками, заввишки 4,6 метра.

У Техасі знайшли сліди стародавніх динозаврів / Фото з інстаграму @dinovalleysp​

Поряд із ними, експерти ідентифікували ще більші сліди, які тепер приписують не кому іншому, як завропосейдону, дивовижному динозавру, що досягає висоти 18 метрів і важить 44 тонни. Це видатне відкриття викликало хвилю захоплення серед палеонтологів, які глибше заглиблюються у світ цих стародавніх гігантів.

Для нас це ненормально, але через два роки поспіль високих температур і посухи це дало нам можливість відкрити нові сліди динозаврів,

— сказав Пол Бейкер із Державного парку Техаса.

При цьому в парку попередили, що будь-які значні опади в регіоні зроблять сліди динозаврів недоступними для людського ока.

Будь-які опади перетворять наявні сліди на невидимі об'єкти, як і було до посухи / Фото з інстаграму @dinovalleysp​

Через потепління популяція диких африканських собак може зникнути

Як правило, наслідки спеки тісно пов'язані з такими вразливими істотами, як білі ведмеді, які значною мірою покладаються на морський лід і стикаються з жахливими наслідками, коли він зменшується. З усім тим, окремі дослідження привели до непередбачуваного відкриття: африканські дикі собаки, які живуть у Кенії, зараз на межі зникнення.

Переломним моментом для цієї популяції стане підвищення глобальної температури на 3°C. Подібний сценарій цілком реальний і може статися вже до 2100 року. У результаті це ставить популяцію диких африканських собак під загрозу повного зникнення вже до 2070 року.