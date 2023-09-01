У Техасі знайшли сліди стародавніх динозаврів, датовані понад 100 мільйонами років: шокуючі фото
Джерело:інстаграм @dinovalleysp
У розпал тривалої посухи, яка триває упродовж останніх двох років, у Державному парку Техасу (США) сталося визначне відкриття. У цих посушливих умовах було виявлено колекцію з 70 нещодавно знайдених слідів динозаврів, відкриваючи вікно в епоху, яка налічує дивовижні 110 мільйонів років.
У Техасі знайшли сліди стародавніх динозаврів
У безпрецедентному відкритті представники парку повідомили про надзвичайну кількість слідів динозаврів. Такого раніше вони не спостерігали.
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Нове відкриття розкриває стародавніх гігантів: акрокантозавра та завропосейдона, ідентифікованих за скам'янілими слідами.
У археологічній знахідці дослідники нещодавно натрапили на ряд доісторичних слідів, які проливають світло на існування двох колосальних динозаврів. Вважається, що помітні відбитки трьох пальців походять від акрокантозавра, високого динозавра, який, за оцінками, заввишки 4,6 метра.
У Техасі знайшли сліди стародавніх динозаврів / Фото з інстаграму @dinovalleysp
Поряд із ними, експерти ідентифікували ще більші сліди, які тепер приписують не кому іншому, як завропосейдону, дивовижному динозавру, що досягає висоти 18 метрів і важить 44 тонни. Це видатне відкриття викликало хвилю захоплення серед палеонтологів, які глибше заглиблюються у світ цих стародавніх гігантів.
Для нас це ненормально, але через два роки поспіль високих температур і посухи це дало нам можливість відкрити нові сліди динозаврів,
— сказав Пол Бейкер із Державного парку Техаса.
При цьому в парку попередили, що будь-які значні опади в регіоні зроблять сліди динозаврів недоступними для людського ока.
Будь-які опади перетворять наявні сліди на невидимі об'єкти, як і було до посухи / Фото з інстаграму @dinovalleysp
Через потепління популяція диких африканських собак може зникнути
Як правило, наслідки спеки тісно пов'язані з такими вразливими істотами, як білі ведмеді, які значною мірою покладаються на морський лід і стикаються з жахливими наслідками, коли він зменшується. З усім тим, окремі дослідження привели до непередбачуваного відкриття: африканські дикі собаки, які живуть у Кенії, зараз на межі зникнення.
Переломним моментом для цієї популяції стане підвищення глобальної температури на 3°C. Подібний сценарій цілком реальний і може статися вже до 2100 року. У результаті це ставить популяцію диких африканських собак під загрозу повного зникнення вже до 2070 року.Важливо: в Антарктиці загинули майже 10 000 імператорських пінгвінят. Все через розкол криги, викликане глобальним потеплінням. Морський лід під ними несподівано розтанув до того, як у них з'явилося водонепроникне пір'я, необхідне для плавання в океані.