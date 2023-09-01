В Техасе нашли следы древних динозавров, датируемые более 100 миллионов лет: шокирующие фото

В беспрецедентном открытии представители парка сообщили об огромном количестве следов динозавров. Такого они раньше не наблюдали.

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Новое открытие раскрывает древних гигантов: акрокантозавра и завропосейдона, идентифицированных по окаменевшим следам.

В археологической находке исследователи недавно наткнулись на ряд доисторических следов, проливающих свет на существование двух колоссальных динозавров. Считается, что заметные отпечатки трех пальцев произошли от акрокантозавра, высокого динозавра, по оценкам, высотой 4,6 метра.

В Техасе нашли следы древних динозавров / Фото из инстаграма @dinovalleysp

Наряду с ними, эксперты идентифицировали еще большие следы, которые теперь приписывают не кому другому, как завропосейдону, удивительному динозавру, достигающему высоты 18 метров и весящему 44 тонны. Это выдающееся открытие вызвало волну восхищения среди палеонтологов, глубже углубляющихся в мир этих древних гигантов.

Для нас это ненормально, но через два года подряд высоких температур и засухи это дало нам возможность открыть новые следы динозавров,

– сказал Пол Бейкер из Государственного парка Техаса.

При этом в парке предупредили, что значительные осадки в регионе сделают следы динозавров недоступными для человеческого глаза.

Любые осадки превратят имеющиеся следы в невидимые объекты, как и было до засухи / Фото из инстаграма @dinovalleysp

Из-за потепления популяция диких африканских собак может исчезнуть

Как правило, последствия жары тесно связаны с такими уязвимыми существами, как белые медведи, которые в значительной степени полагаются на морской лед и сталкиваются с ужасающими последствиями, когда он уменьшается. Со всем тем отдельные исследования привели к непредсказуемому открытию: африканские дикие собаки, живущие в Кении, сейчас на грани исчезновения.

Переломным моментом этой популяции станет повышение глобальной температуры на 3°C. Подобный сценарий вполне реален и может произойти уже к 2100 году. В результате это ставит популяцию диких африканских собак под угрозу полного исчезновения уже к 2070 году.