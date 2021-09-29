Лютововки відомі ще, як "жахливі вовки", мешкали у Північній та Південній Америці. Тварини вимерли понад 10 — 16 тисяч років тому разом з мамонтами та мастодонтами. Це могло статися через непристосованість до змін довкілля.

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Вчені очікували, що генетичний аналіз підтвердить, знаючи розмір і форму кісток, що вимерлі тварини були звичайними великими сірими вовками або їх родичами.

Проте порівняння ДНК "жахливого вовка" з ДНК наявних тварин показало, що лютововк належав до невідомої лінії віком 6 мільйонів років. Зв’язок якої з сірими вовками був не більше тісним, ніж з шакалами або гієновидною собакою. Це означає, що їх схожість могла бути тільки глибоко під шкірою – у кістках.

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Професор британського університету Дарема Анджел Пері стверджує, що лютововк був останнім представником у генеалогії виду. Хоч жахливі та сірі вовки жили в одному середовищі протягом тисяч років, проте генетичні дані показали, що вони не схрещувалися.

На думку дослідників, саме унікальність лютововків могла спровокувати їх вимирання. Зникнення здобичі майже напевно привело до вимирання жахливого вовка. Водночас більш гнучкий сірий вовк зміг вижити шляхом більшої різноманітності джерел їжі.

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Крім цього, деякі види тварин, такі як сірий вовк, іноді можуть розвивати нові адаптації після схрещування зі спорідненими видами. У випадку з лютововком це було неможливо.