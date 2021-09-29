Лютоволки известные еще как "ужасные волки", жили в Северной и Южной Америке. Животные вымерли более 10 – 16 тысяч лет назад вместе с мамонтами и мастодонтами. Это могло произойти из-за неприспособленности к изменениям окружающей среды.
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Ученые ожидали, что генетический анализ подтвердит, зная размер и форму костей, что вымершие животные были обычными большими серыми волками или их родственниками.
Однако сопоставление ДНК "ужасного волка" с ДНК имеющихся животных показало, что лютоволк принадлежал к неизвестной линии возрастом 6 миллионов лет. Связь которой с серыми волками была не более тесной, чем с шакалами или гиеновидною собакой. Это означает, что их сходство могло быть только глубоко под кожей – в костях.
Профессор британского университета Дарема Анджел Перри утверждает, что лютоволк был последним представителем в генеалогии вида. Хотя ужасные и серые волки жили в одной среде в течение тысяч лет, однако генетические данные показали, что они не скрещивались.
По мнению исследователей, именно уникальность лютоволков могла спровоцировать их вымирания. Исчезновение добычи почти наверняка привело к вымиранию ужасного волка. В то же время более гибкий серый волк смог выжить путем большего разнообразия источников пищи.
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Кроме этого, некоторые виды животных, такие как серый волк, иногда могут развивать новые адаптации после скрещивания с родственными видами. В случае с лютоволком это было невозможно.