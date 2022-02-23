Зараз друзі мешкають у притулку Tribe Animal Sanctuary, що у Великій Британії. Аліса познайомилася зі своїм гігантським другом, щойно потрапила до притулку.

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Франциско купували як мінісвинку

Свиня Франциско мешкає в приміщенні і є загальним улюбленцем. А курочку довелося поселити в приміщення на період проходження карантину – потрібно було перевірити, чи не хворіє вона пташиним грипом.



Ці двоє стали найкращими друзями / Фото Swns

Історія Франциско досить банальна. Він мешкав в Ланаркширі, Шотландія. Дівчині-підлітку подарували на день народження мінісвинку, яка несподівано виросла у велику в'єтнамську вислобрюху свиню.

Коли дитина не змогла доглядати за улюбленцем, який ставав усе більшим, Франциско віддали до притулку.

Мораг Сангстер – керівниця притулку, дозволила свині жити в домі разом із 4 своїми собаками.

Курку врятували з ферми

А Аліса потрапила в притулок після того, як Мораг врятувала її з пташиної ферми, де вирощували курей для їжі.



Тварини разом із власницею притулку / Фото Swns

Відтоді, як Аліса та Франциско познайомилися, вони стали нерозлучними. Курка проводить більшу частину дня на спині свині, чіпляючись у неї кігтями. А Франциско радіє – адже йому здається, що курка чеше йому спину.

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Зрештою, Аліса пройшла карантин і їй дозволили гуляти з іншими птахами на подвір'ї. Однак їй набагато більше подобається проводити час в будинку разом із Франциско.

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