Згідно з відео, дівчина вирішила спробувати привчити півня до ошийника. Глядачі були вражені, коли в неї це вийшло.

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На початку ролика дівчина дала півню команду застрибнути до неї на коліна. Тоді одягла на нього собачий аксесуар, зафіксувала кріплення під крилами та похвалила півника за терпіння. Так завершилася перша частина відео.

Дивіться першу частину відео:

У другому ролику господиня вирішила поговорити з пернатим, якому, здавалося, не дуже подобався новий аксесуар. Проте він погодився поекспериментувати та піти так на прогулянку.

Дивіться другу частину відео:

У коментарях люди залишали багато відгуків щодо побаченого. Вони були вражені чемною поведінкою півня.

"Це найслухняніший півень, якого я бачила у цій соцмережі. Більшість намагається прикінчити своїх господарів".

"Як чудово! Він так добре поводиться. Я не можу надіти ошийник навіть на моє цуценя".

"Це не півень, а навчена німецька вівчарка".

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Відомо, що дівчина публікує ролики, де головні герої – птахи. У соцмережах за нею слідкує понад 137 тисяч користувачів.

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