Сейчас друзья живут в приюте Tribe Animal Sanctuary в Великобритании. Алиса познакомилась со своим гигантским другом, как только попала в приют.

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Франциско покупали как мини-свинку

Свинья Франциско живет в помещении и является всеобщим любимцем. А курочку пришлось поселить в помещение на период прохождения карантина – нужно было проверить, не болеет ли она птичьим гриппом.



Эти двое стали лучшими друзьями / Фото Swns

История Франциско достаточно банальна. Он жил в Ланаркшире, Шотландия. Девушке-подростку подарили на день рождения мини-свинку, неожиданно выросшую в большую вьетнамскую вислобрюхую свинью.

Когда ребенок не смог ухаживать за любимцем, который становился все больше, Франциско отдали в приют.

Мораг Сангстер – руководительница приюта, позволила свинье жить в доме вместе с 4 собаками.

Курицу спасли с фермы

А Алиса попала в приют после того, как Мораг спасла ее из птичьей фермы, где выращивали кур для еды.



Животные вместе с владелицей приюта / Фото Swns

С тех пор как Алиса и Франциско познакомились, они стали неразлучными. Курица проводит большую часть дня на спине свиньи, цепляясь у нее когтями. А Франциско радуется – ему ведь кажется, что курица чешет ему спину.

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В конце концов Алиса прошла карантин и ей разрешили гулять с другими птицами во дворе. Однако ей гораздо больше нравится проводить время в доме вместе с Франциско.