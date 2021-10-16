Звісно, досить складно зрозуміти, про що думає пес. Але біологи пробують пояснити, чи сумують за нами собаки, і якщо так, то як сильно.

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Можуть вити на самоті

У Лабораторії порівняльного пізнання Каліфорнійського університету в Сан-Дієго розповідають, що вовки починають вити, коли один із членів зграї загубився. Це своєрідний спосіб сказати: "Ми тут, іди сюди".

Отже, коли собаки виють на самоті у зачиненій квартирі, вони немов звуть господаря та членів родини, прагнуть, щоб ті "повернулися до зграї".



Собаки можуть вити на самоті / Фото Unsplash

Запах знайомої людини

Нейробіолог Грегорі Бернс давав собакам нюхати різні запахи й досліджував реакцію їх мозку за допомогою МРТ. Серед ароматів були запах знайомої та незнайомої людини, запах знайомої та незнайомої собаки, а також власний запах собаки.

Мозок піддослідних тварин найсильніше реагував на запах знайомої людини.

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Собаки найсильніше реагують на запах знайомої людини / Фото Unsplash

Відчувають, скільки часу пробули самі

Шведські дослідники з'ясували, що собаки, яких залишили вдома самих на 2 години, при появі людини виляли хвостом набагато сильніше, ніж ті, яких залишили на пів години. Тобто песики відчувають кількість часу, яку довелося провести на самоті.