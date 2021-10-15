Втім, песик має підприємницьку жилку і вирішив не повертати купюру. Курйозний момент власниця собаки зняла на відео, і воно швидко потрапило у тренди тіктоку.
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Песик забрав 5 доларів
Героєм ролика став австралійський вівчар Діппер. Останні кілька місяців, як розповідають власники, у нього з'явилася погана звичка – голосний гавкіт перед сном.
У нього досить м'який характер як для австралійської вівчарки, але інколи він зухвалий і впертий,
– розповіла хазяйка Діппера Джеймі Фенн.
Діппер – милий песик із Канади / Фото з інстаграму DIPPER_THEAUSSIE
Одного вечора він ніяк не міг влягтися спати і безперервно гавкав. Тоді хлопець Джеймі запропонував йому 5 доларів, аби він замовк. Песик чемно взяв у пащеку купюру і не відпускав. Звісно, гавкати він перестав, але хазяйка зрозуміла, що це надто дорогий спосіб досягнення тиші.
Діппер був дуже схвильований своїми грішми і не бачив причин повертати їх. Господарі не могли перестати сміятися над тим, наскільки песик був втішений здобиччю. Він стрибав з грошима у пащі, аж поки зрештою батьки не змогли перехитрити його.
Нам вдалося обдурити його незабаром після закінчення відео. Ми не хотіли, щоб він почав їсти своє нововиявлене багатство,
– сказала Фенн.
Чому собаки можуть багато гавкати
Джерело: Кінологічний навчальний центр
- Гавкіт – це спосіб спілкування песиків з людьми. Зазвичай собаки починають гавкати, коли хочуть привернути увагу або про щось попередити.
- Зазвичай собаки гавкають коли: відчувають страх, охороняють, хочуть гратися чи сумують.
- Видів гавкоту є чимало. До того ж кожен улюбленець проявляє свої емоції у власний спосіб. Як легше навчитися його розрізняти, читайте за цим посиланням.