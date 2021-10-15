Как оказалось, собака имеет предпринимательскую жилку и решила не возвращать купюру. Курьезный момент владелица собаки сняла на видео, и оно быстро попало в тренды тиктока.
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Собачка забрала 5 долларов
Героем ролика стала австралийская овчарка Диппер. Последние несколько месяцев, как рассказывают владельцы, у него появилась плохая привычка – громкий лай перед сном.
У него достаточно мягкий характер как для австралийской овчарки, но иногда он дерзкий и упрямый,
– рассказала хозяйка Диппера Джейми Фенн.
Диппер – милый песик из Канады / Фото с инстаграма DIPPER_THEAUSSIE
Однажды он никак не мог улечься спать и непрерывно лаял. Тогда парень Джейми предложил ему 5 долларов, чтобы он замолчал. Собачка вежливо взял в пасть купюру и не отпускал. Конечно, лаять он перестал, но хозяйка поняла, что это слишком дорогой способ достижения тишины.
Диппера был очень взволнован своими деньгами и не видел причин возвращать их. Хозяева не могли перестать смеяться над тем, насколько собака была обрадован добычей. Он прыгал с деньгами в пасти, пока в конце концов родители не смогли перехитрить его.
Нам удалось обмануть его вскоре после окончания видео. Мы не хотели, чтобы он начал есть свое наново открывшееся богатство,
– сказала Фенн.
Почему собаки могут много лаять
Источник: Кинологический учебный центр
- Лай – это способ общения собак с людьми. Обычно собаки начинают лаять, когда хотят привлечь внимание или о чем-то предупредить.
- Обычно собаки лают когда: испытывают страх, охраняют, хотят играть или грустят.
- Видов лая немало. К тому же каждый любимец проявляет свои эмоции в собственный способ. Как легче научиться его различать, читайте по этой ссылке.