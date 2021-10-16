Конечно, довольно сложно понять, о чем думает собака. Но биологи пытаются объяснить, скучают ли за нами собаки, и если да, то как сильно.
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Могут выть в одиночестве
В Лаборатории сравнительного познания Калифорнийского университета в Сан-Диего рассказывают, что волки начинают выть, когда один из членов стаи потерялся. Это своеобразный способ сказать: "Мы здесь, иди сюда".
Итак, когда собаки воют в одиночестве в закрытой квартире, они словно зовут хозяина и членов семьи, хотят, чтобы те "вернулись к стае".
Собаки могут выть в одиночестве / Фото Unsplash
Запах знакомого человека
Нейробиолог Грегори Бернс давал собакам нюхать различные запахи и исследовал реакцию их мозга с помощью МРТ. Среди ароматов были запах знакомого и незнакомого человека, запах знакомой и незнакомой собаки, а также собственный запах собаки.
Мозг подопытных животных наиболее сильно реагировал на запах знакомого человека.
Собаки сильно реагируют на запах знакомого человека / Фото Unsplash
Чувствуют, сколько времени пробыли сами
Шведские исследователи выяснили, что собаки, которых оставили дома одних на 2 часа, при появлении человека виляли хвостом гораздо сильнее, чем те, которых оставили на полчаса. То есть песики понимают количество времени, которое пришлось провести в одиночестве.
Вероятно, собаки чувствуют сильное перевозбуждение, когда видят "своего человека" после разлуки. Также животные связывают появление владельца с прогулкой, едой, игрой и вниманием, поэтому начинают радоваться.
Собаки считают людей членами своей стаи / Фото Unsplash
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