Скутерист врятував кошеня, яке бігало між колесами авто на трасі: зворушливе відео

У Києві на завантаженій трасі між автівками бігало кошеня. Воно могло загинути будь-якої миті, якби не добре серце хлопця, який його підібрав.

Герой-рятівник кошеняти потрапив на відеореєстратор наступного авто, яке за ним слідувало. Згодом зворушливі кадри оприлюднили у соцмережах.

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Кошеня бігало по трасі

Як саме маля опинилося на жвавій завантаженій трасі – загадка. На відео видно, як воно бігає проїзною смугою, між автівками. Водії ж їдуть у своїх справах, не зважаючи на маля.

Не зміг оминути кошеня у біді скутерист: він під'їхав до тваринки, перегородивши одну зі смуг руху. Далі він підібрав його і поклав собі за пазуху. На хлопцеві був великий квадратний рюкзак, найімовірніше, він працює кур'єром служби доставки.

Як подальша доля кошеняти, у телеграм-каналі не повідомляють. Сподіваємося, у нього все буде добре і він знайде люблячу сім'ю.

Порятунок котів: яскраві випадки

У США вболівальники героїчно врятували кота, який зірвався з верхнього ярусу стадіону. Він встиг зачепитися кігтями за дріт і висів над трибунами. Уболівальники оперативно розгорнули прапор, на який кіт м'яко приземлився.

У Києві урятували кота від падіння з 23 поверху. Тварина застрягла на підвіконні нежилої квартири, а коли її намагалися врятувати – відчайдушно тікала, тільки погіршуючи становище. Зрештою "альпініста" дістали цілим і неушкодженим.

У Полтаві поліція спинила авто за порушення і почула з машини жалібне нявчання. Виявилося, що між радіатором і його решіткою забилося кошеня. Бампер вдалося швидко розібрати, а малюка – врятувати.

У Києві кілька годин рятували кошенят, які опинилися під підлогою квартири. Щоб дістати їх, довелося свердлити дірку в підлозі однієї з квартир. Зрештою малят успішно витягли.