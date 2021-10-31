Еуфемі Бріндежон живе разом з 3-річним улюбленцем Наркосом у Парижі. Вона часто публікує фото, як пес стрибає вдома або на фоні Ейфелевої вежі.
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Дівчина зазначила, що Наркос стрибає лише тоді, коли вона вимовляє слово "хопа" та пропонує частування.
Я тримаю камеру в одній руці, а в іншій маю ласощі. Тоді кажу "хопа" й він стрибає,
– пояснила Еуфемі.
За її словами, Наркос почав стрибати самостійно, коли йому було півтора року. Здебільшого це відбувалося на пляжі чи під час гри, де потрібно було зловити м'яч.
"Одного дня я подумав, що було б добре сфотографувати його, коли він стрибає. Нам потрібно було знайти спосіб, щоб він стрибав, дивлячись на камеру. Тоді я почала фотографувати на ліжку, щоб побачити перспективу", – розповіла Еуфемі. Це допомогло собаці вдосконалити свій трюк.
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Проте жінка зазначила, домашній улюбленець не проводить весь свій час, стрибаючи для фото. "Він дуже щасливий пес, у нього весь час виляє хвіст. Він ходить за мною скрізь", – додала господарка.
Дивіться фото Наркоса, які робить Еуфемі: