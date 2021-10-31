Эуфеми Бриндежон живет вместе с 3-летним любимцем Наркосом в Париже. Она часто публикует фото, как собака прыгает дома или на фоне Эйфелевой башни.

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Девушка отметила, что Наркос прыгает только тогда, когда она произносит слово "хопа" и предлагает угощение.

Я держу камеру в одной руке, а в другой у меня лакомство. Тогда говорю "хопа" и он прыгает,

– объяснила Эуфеми.

По ее словам, Наркос начал прыгать самостоятельно, когда ему было полтора года. В основном это происходило на пляже или во время игры, где нужно было поймать мяч.

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"Однажды я подумал, что было бы хорошо сфотографировать его, когда он прыгает. Нам нужно было найти способ, чтобы он прыгал, глядя на камеру. Тогда я начала фотографировать на кровати, чтобы увидеть перспективу", – рассказала Эуфеми. Это помогло собаке усовершенствовать свой трюк.

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Однако женщина отметила, что домашний любимец не проводит все свое время, прыгая для фото. "Он очень счастливый пес, у него все время виляет хвост. Он ходит за мной везде", – добавила хозяйка.

Смотрите фото Наркоса, которые делает Эуфеми: