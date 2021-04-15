Стильні коти в окулярах: кумедні фото домашніх улюбленців

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Джерело:

Boredpanda

Фотограф із Японії, на ім'я Джеймс Р. Джонс побачив у магазині крихітні окуляри для домашніх улюбленців. Він не міг утриматися від покупки та придбав їх для своїх котів.

Усі 5 котів фотографа взяли участь у фотосесії з сонцезахисними окулярами. Тільки подивіться, як стильно виглядають чотирилапі з таким аксесуаром. Сонячні окуляри для котів обійшлися хазяїну 100 йен за пару (близько 25 гривень).

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Принцесі Елідженс личить цей стильний аксесуар / Фото Boredpanda

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Брутальний красунчик Чатаро / Фото Boredpanda

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Фото Boredpanda

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Стильний Каноко-Чан / Фото Boredpanda

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Чатаро у ролі Гаррі Поттера / Фото Boredpanda

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

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Мугі-Чан, Мудрий учитель / Фото Boredpanda

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Цьому коту теж личать круглі окуляри / Фото Boredpanda

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Кіт на прізвисько Фукутаро має дуже інтелігентний вигляд / Фото Boredpanda

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Каноко-Чан і його неймовірні зелені очі / Фото Boredpanda

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Окуляри для котів виявилися чудовою покупкою / Фото Boredpanda