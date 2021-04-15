Стильні коти в окулярах: кумедні фото домашніх улюбленців

Джерело:Boredpanda
Фотограф із Японії, на ім'я Джеймс Р. Джонс побачив у магазині крихітні окуляри для домашніх улюбленців. Він не міг утриматися від покупки та придбав їх для своїх котів.
Усі 5 котів фотографа взяли участь у фотосесії з сонцезахисними окулярами. Тільки подивіться, як стильно виглядають чотирилапі з таким аксесуаром. Сонячні окуляри для котів обійшлися хазяїну 100 йен за пару (близько 25 гривень).
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Принцесі Елідженс личить цей стильний аксесуар / Фото Boredpanda
Брутальний красунчик Чатаро / Фото Boredpanda
Фото Boredpanda
Стильний Каноко-Чан / Фото Boredpanda
Чатаро у ролі Гаррі Поттера / Фото Boredpanda
Мугі-Чан, Мудрий учитель / Фото Boredpanda
Цьому коту теж личать круглі окуляри / Фото Boredpanda
Кіт на прізвисько Фукутаро має дуже інтелігентний вигляд / Фото Boredpanda
Каноко-Чан і його неймовірні зелені очі / Фото Boredpanda
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Окуляри для котів виявилися чудовою покупкою / Фото Boredpanda