Вважали вимерлою: у США успішно клонували рідкісну тварину

Науковці клонували чорноногого тхора – до недавнього часу цю тварину вважали вимерлою. Це може допомогти врятувати цілий вид.

Самка чорноногого тхора на прізвисько Елізабет Ен народилася 10 грудня 2020 року. Про це повідомляє Служба охорони рибних ресурсів та диких тварин США.

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Американські науковці сподіваються, що вже незабаром тварина зможе спаруватися і принести потомство

Цих тварин вважали вимерлими ще з 1979 року. Однак у 1981-му фермер з Вайомінгу виявив невелику популяцію чорноногих тхорів. Цю група стала основною для програми розведення.

Зараз чорноногі тхори все ще перебувають під загрозою знищення. Усіх особин, які існують, ретельно оберігають науковці.

Всі тхори цього виду наразі походять від 7 тварин, тому їх потомство часто має генетичні захворювання. Без генетичного різноманіття тварини стають більш вразливими до хвороб і мають значні проблеми з виживанням в дикій природі.

Поява клонованої самки Елізабет Ен дає популяції шанс: вона зможе урізноманітнити набір генів і дає надію на здорове потомство. Самку створили із заморожених клітин тхориці, яка жила 30 років тому.

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Це клонування для американських науковців стало першим клонуванням місцевого виду тварин, що перебувають під загрозою зникнення. Однак про справжнє відродження популяції чорноногих тхорів говорити поки ще рано.