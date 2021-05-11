У США горила познайомила свого малюка з людською дитиною: відео, що підкорило мережу

Цікава історія трапилася у зоопарку Франкліна в Бостоні. Горила Кікі помітила крихітну дитину й заворожено спостерігала за нею.

Тварина не зводила очей зі сплячої дитини протягом 5 хвилин. А потім вирішила "познайомити" своє дитинча із людським малям.

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Емілія Остін та її родина відвідали місцевий зоопарк. Разом з дорослими був син, якому щойно виповнилося 5 тижнів.

Емілія піднесла сина до скла вольєру із горилами. Самка Кікі була зачарована таким видовищем і довго спостерігала за малюком.

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Кікі теж недавно стала мамою – у неї народилося 5-те маля. Тварина принесла своє дитинча на прізвисько Пабло, щоб "познайомити" з людським хлопчиком.

Її вираз обличчя був таким зворушливим, – розповідає мама хлопчика Емілія.

Кікі була дуже емоційною у цей момент.

Намагалася погладити його обличчя крізь скло, і намагалася "потримати" його за руку, – ділиться враженнями жінка.

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Відео зі зворушливим спілкуванням тварини із дитиною стало вірусним у мережі.

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