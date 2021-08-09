У США чоловік піймав рибу з людськими зубами: епічні фото

Риба вагою 4 кілограми вражає своїми рівними білими зубами. Однак така знахідка не є аномалією чи мутантом.

Рибалка Натан Мартін із Північної Каліфорнії був шокований після того, як упіймав дивовижну рибу. Фотографіями знахідки він поділився з користувачами мережі.

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Дивовижна риба / Фото George Craig

Archosargus probatocephalus – риба виду окунеподібних. Представники виду мають кілька рядів зубів, передні з яких візуально нагадують людські. Своїми могутніми зубами риби трощать молюсків та морських їжаків.

Натан Мартін упіймав незвичну рибу на популярному пірсі Джаннет, що є найдовшим у Північній Каліфорнії. Він планує повішати свій трофей на стіну.



Рибалка та його здобич / Фото George Craig

Фотографіями зубатої риби поділилася офіційна сторінка пірсу Джаннет у Фейсбуці. Світлини стали вірусними, однак дехто не вірить, що така риба справді існує.



Ці окунеподібні риби мають дивовижні зуби / Фото Getty

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

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