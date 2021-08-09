Рыбак Натан Мартин из Северной Калифорнии был шокирован после того, как поймал удивительную рыбу. Фотографиями находки он поделился с пользователями сети.

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Удивительная рыба / Фото George Craig

Archosargus probatocephalus – рыба вида окунеобразных. Представители вида имеют несколько рядов зубов, передние из которых визуально напоминают человеческие. Своими мощными зубами рыбы крушат моллюсков и морских ежей.

Натан Мартин поймал необычную рыбу на популярном пирсе Джаннет, который является самым длинным в Северной Калифорнии. Он планирует повесить свой трофей на стену.



Рыбалка и его добыча / Фото George Craig

Фотографиями зубастой рыбы поделилась официальная страница пирса Джаннет в Фейсбуке. Фотографии стали вирусными, однако некоторые люди не верят, что такая рыба действительно существует.



Эти окунеобразные рыбы имеют удивительные зубы / Фото Getty

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

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