Рыбак Натан Мартин из Северной Калифорнии был шокирован после того, как поймал удивительную рыбу. Фотографиями находки он поделился с пользователями сети.
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Удивительная рыба / Фото George Craig
Archosargus probatocephalus– рыба вида окунеобразных. Представители вида имеют несколько рядов зубов, передние из которых визуально напоминают человеческие. Своими мощными зубами рыбы крушат моллюсков и морских ежей.
Натан Мартин поймал необычную рыбу на популярном пирсе Джаннет, который является самым длинным в Северной Калифорнии. Он планирует повесить свой трофей на стену.
Рыбалка и его добыча / Фото George Craig
Фотографиями зубастой рыбы поделилась официальная страница пирса Джаннет в Фейсбуке. Фотографии стали вирусными, однако некоторые люди не верят, что такая рыба действительно существует.
Эти окунеобразные рыбы имеют удивительные зубы / Фото Getty
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Пользователи сети комментируют фото
- "Откуда берутся такие зубные протезы".
- "У этой рыбы зубы лучше, чем у меня!".