Удобно устроились попугайчики в одном 9 регионов Австралии – так называемом Красном центре, или Элис-Спрингс. Речь идет о более 8 тысячах птиц, проживающих на одной территории.

Узнайте Как познакомить кошку с другими домашними животными: полезные советы от Purina®

Самое влажное лето десятилетия и попугайчики

По данным Бюро метеорологии, Центральная Австралия зафиксировала самое влажное лето за последние 10 лет. Поэтому природные источники, реки и озера достаточно наполнились водой. Марк Картер, наблюдатель за птицами и ведущий зоолог Элис-Спрингс, рассказал, что в регионе за все эти годы не было такого нашествия волнистых попугаев.

Вода и наличие пищи – два главных фактора их многотысячного появления в Австралии. Туган Вудли, специалист по охране птиц в парке пустыне Элис -Спрингс, сказал, что имеющиеся сейчас условия являются идеальными для волнистых попугаев.

Тысячи попугайчиков в Австралии / Фото ABC

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, что не только вкусный, но и полезный.

Как попугаи проживают в многотысячной колонии в Австралии: смотрите видео

Еще одним важным фактором размножения попугайчиков является практическое отсутствие в регионе скота. Из-за этого вся сочная трава, семена и плоды деревьев является пищей именно для волнистых попугаев.

Когда же продовольственные ресурсы начнут сокращаться, количество волнистых попугаев уменьшится.

Волнистые попугаи просто собираются двигаться дальше. Они собираются идти искать новые пастбища,

– рассказал Марк Картер.

Волнистые попугаи: главное о виде

Источник: Zoolog

Это коренной житель Австралии, который случается здесь практически во всех регионах. На берегу океана появляется только в засушливое время.

На большинстве других континентах проживает как домашний любимец. Впрочем, жить в диких условиях за пределами Австралии волнистые попугайчики фактически не способны.



В природе обитает только попугайчик зеленого цвета / Фото с vetonline