Зручно облаштувалися папужки в одному 9 регіонів Австралії – так званому Червоному центрі, чи Еліс-Спрингс. Йдеться про понад 8 тисяч пташок, що проживають на одній території.

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Найвологіше літо десятиліття і папужки

За даними Бюро метеорології, Центральна Австралія зафіксувала найвологіше літо за останні 10 років. Відтак природні джерела, ріки і озера вдосталь наповнилися водою. Марк Картер, спостерігач за птахами і провідний зоолог Еліс-Спрінгс, розповів, що в регіоні за усі ці роки не було такої навали хвилястих папуг.

Вода і наявність їжі – два головні фактори їхньої багатотисячної появи в Австралії. Туган Вудлі, спеціаліст з охорони птахів у парку пустелі Еліс -Спрінгс, сказав, що наявні зараз умови є ідеальними для хвилястих папуг.

Тисячі папужок в Австралії / Фото ABC

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Як папуги проживають у багатотисячній колонії в Австралії: дивіться відео

Ще одним важливим фактором розмноження папужок є практична відсутність у цьом регіоні худоби. Через це уся соковита трава, насіння і плоди дерев є поживою саме для хвилястих папуг.

Коли ж продовольчі ресурси почнуть скорочуватися, кількість хвилястих папуг зменшиться.

Хвилясті папуги просто збираються рухатися далі. Вони збираються йти шукати нові пасовища,

– розповів Марк Картер.

Хвилясті папуги: головне про вид

Джерело: Zoolog

Це корінний житель Австралії, який трапляється тут практично в усіх регіонах. На березі океану з'являється лише в посушливий час.

На більшості інших континентах проживає як домашній улюбленець. Втім, жити у диких умовах поза межами Австралії хвилясті папужки фактично не здатні.



У природі мешкає лише папужка зеленого кольору / Фото з vetonline