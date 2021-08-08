Зручно облаштувалися папужки в одному 9 регіонів Австралії – так званому Червоному центрі, чи Еліс-Спрингс. Йдеться про понад 8 тисяч пташок, що проживають на одній території.
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Найвологіше літо десятиліття і папужки
За даними Бюро метеорології, Центральна Австралія зафіксувала найвологіше літо за останні 10 років. Відтак природні джерела, ріки і озера вдосталь наповнилися водою. Марк Картер, спостерігач за птахами і провідний зоолог Еліс-Спрінгс, розповів, що в регіоні за усі ці роки не було такої навали хвилястих папуг.
Вода і наявність їжі – два головні фактори їхньої багатотисячної появи в Австралії. Туган Вудлі, спеціаліст з охорони птахів у парку пустелі Еліс -Спрінгс, сказав, що наявні зараз умови є ідеальними для хвилястих папуг.
Тисячі папужок в Австралії / Фото ABC
Як папуги проживають у багатотисячній колонії в Австралії: дивіться відео
Ще одним важливим фактором розмноження папужок є практична відсутність у цьом регіоні худоби. Через це уся соковита трава, насіння і плоди дерев є поживою саме для хвилястих папуг.
Коли ж продовольчі ресурси почнуть скорочуватися, кількість хвилястих папуг зменшиться.
Хвилясті папуги просто збираються рухатися далі. Вони збираються йти шукати нові пасовища,
– розповів Марк Картер.
Хвилясті папуги: головне про вид
Джерело: Zoolog
- Це корінний житель Австралії, який трапляється тут практично в усіх регіонах. На березі океану з'являється лише в посушливий час.
- На більшості інших континентах проживає як домашній улюбленець. Втім, жити у диких умовах поза межами Австралії хвилясті папужки фактично не здатні.
У природі мешкає лише папужка зеленого кольору / Фото з vetonline
- У природі зустрічаються тільки зелені хвилясті папужки. У неволі селектори вивели птахів з жовтим, синім і білим оперенням.
- На волі птахи тримаються зграями і гніздуються колоніями. Завдяки своєму природному зеленому оперенню хвилясті папужки відмінно маскуються в гіллях дерев.