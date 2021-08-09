Рибалка Натан Мартін із Північної Каліфорнії був шокований після того, як упіймав дивовижну рибу. Фотографіями знахідки він поділився з користувачами мережі.

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Дивовижна риба
Дивовижна риба / Фото George Craig

Archosargus probatocephalus

– риба виду окунеподібних. Представники виду мають кілька рядів зубів, передні з яких візуально нагадують людські. Своїми могутніми зубами риби трощать молюсків та морських їжаків.

Натан Мартін упіймав незвичну рибу на популярному пірсі Джаннет, що є найдовшим у Північній Каліфорнії. Він планує повішати свій трофей на стіну.

Рибалка та його здобич
Рибалка та його здобич / Фото George Craig

Фотографіями зубатої риби поділилася офіційна сторінка пірсу Джаннет у Фейсбуці. Світлини стали вірусними, однак дехто не вірить, що така риба справді існує.

Ці окунеподібні риби мають дивовижні зуби
Ці окунеподібні риби мають дивовижні зуби / Фото Getty

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Користувачі мережі коментують фото

  • "Звідки беруться такі зубні протези".
  • "У цієї риби зуби кращі, ніж у мене!".