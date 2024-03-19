Нещодавно влада вилучила 30-річну хвору рептилію, яку чоловік незаконно утримував у себе вдома. Він отримав догану за те, що "становив серйозну загрозу для суспільства".

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Чоловік завів алігатора в басейні та пускав до нього дітей

Алігатор важив стільки ж, скільки і ведмідь гризлі, а його довжина сягала 3,3 метра, коли його вилучили з будинку в Гамбурзі, на південь від Буффало.

13 березня Департамент охорони навколишнього середовища штату вилучив тварину. Після обстеження чиновники виявили, що тварина має численні проблеми зі здоров'ям, такі як сліпота на обидва ока та ускладнення з хребтом.

Звір жив на території розкішного маєтку / Фото ECOs

Влада була повідомлена про існування незвичайної істоти й здійснила візит до резиденції, виявивши, що власник будинку побудував басейн для розміщення улюбленця.

Він навіть дозволяв людям, зокрема дітям, зайти у воду, щоб доторкнутися до тварини, перш ніж її вилучили і перевезли до іншого місця. Там вона жила з ліцензованим доглядом, доки не буде знайдено більш постійного рішення.

Під час нещодавньої перевірки державні службовці виявили, що власник алігатора допустив, щоб термін дії його ліцензії на утримання екзотичної тварини закінчився у 2021 році. Перевірка також виявила, що місце, де утримувався алігатор, не відповідав стандартам безпеки.

30-річну хвору рептилію було вилучено з будинку / Фото ECOs

У більшості штатів США громадянам заборонено утримувати алігаторів без відповідної ліцензії Департаменту охорони навколишнього середовища. Навіть у тих штатах, де ліцензії можна отримати, люди повинні дотримуватися суворих правил, зокрема подавати заявки на отримання дозволів і проходити перевірки, незалежно від рівня їхньої підготовки чи кваліфікації.

Фермер клонував і продавав гігантських "овець-мутантів"

80-річний фермер Артур "Джек" Шубарт з Монтани, що в США, визнав себе винним у низці кримінальних справ. Всі вони пов'язані з незаконною торгівлею тваринами-мутантами. У результаті експериментів з'явився один чистокровний самець. Розвідник назвав його "Монтанським гірським королем".

Фермера незаконно використовував генетичний матеріал диких овець, впольованих у Центральній Азії та Сполучених Штатах. Як повідомляється, фермер виводив гібридні домашні породи, використовуючи цей матеріал, і продавав потомство за непомірно високими цінами – до 10 000 доларів.