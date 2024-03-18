Це останки однієї з найбільших прісноводних черепах, які коли-небудь існували на Землі. Панцир цього водного гіганта досягав близько 1,8 метра в довжину.

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Виявили останки однієї з найбільших прісноводних черепах

Дослідники назвали новий вид стародавньої черепахи Peltocephalus maturin, повідомили, що її гігантський панцир фактично робить її більшою за будь-яку черепаху, яка живе нині. Також вона є однією з найбільших прісноводних черепах, які коли-небудь жили на Землі.

Виявлення цієї скам'янілості знаменує собою останню відому появу гігантських прісноводних черепах – дані вказують на те, що вони існували набагато пізніше за більшість черепах-гігантів, які мешкають на планеті близько 23 – 5 мільйонів років тому,

– каже доктор Габріель Феррейра.

Команда припускає, що ці прісноводні черепахи-гіганти, цілком імовірно, могли бути сусідами з поселеннями в Південній Америці.

Автори дослідження зазначають, що точний вік останків все ще не зрозумілий: попередні оцінки свідчать про те, що гіганти жили на Землі від 40 000 до 9 000 років тому, що відповідає пізньому плейстоцену.

Цей вид гігантських черепах був одним із найбільших на Землі / Фото Júlia d‘Oliveira

Водночас археологи вважають, що люди прибули в регіон Амазонки близько 12 600 років тому, а тому вчені припускають, що гігантські черепахи цілком могли ділити з ними цю територію.

Відомо, що прісноводні черепахи значно рухливіші та спритніші, проте вчені досі не знають, чому тисячі років тому вони вимерли в Амазонії. Згідно з однією з версій, вони могли бути винищені людьми, які оселилися в цьому регіоні. Друга теорія припускає, що гігантські черепахи також могли стати жертвами людської експансії.

До слова, для морських ссавців загроза повного зникнення стає надто реальною, але є один вид, який посідає перше місце в списку близьких до того, щоб назавжди зникнути. Мовиться про такого китоподібного ссавця як каліфорнійська морська свиня.