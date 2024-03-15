У результаті експериментів з'явився один чистокровний самець. Розвідник назвав його "Монтанським гірським королем".

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Фермер із США виводив овець-мутантів

Фермера незаконно використовував генетичний матеріал диких овець, впольованих у Центральній Азії та Сполучених Штатах. Як повідомляється, фермер виводив гібридні домашні породи, використовуючи цей матеріал, і продавав потомство за непомірно високими цінами – до 10 000 доларів.

На судовому засіданні з'ясувалося, що Шубарт разом із групою спільників брав участь у проєкті зі створення мутантів шляхом схрещування генетичного матеріалу архарів Марко Поло з Киргизстану з вівцями на своєму ранчо. Як повідомляється, ця діяльність тривала з 2013 по 2021 рік.

Зауважимо, Аргалі Марко Поло відомі своїми великими розмірами, вагою понад 145 кілограмів і рогами завдовжки понад 1,5 метра.

У результаті експериментів з'явився один чистокровний самець, якого фермер назвав "Монтанським гірським королем" або ММК.

Фермер створював овець-мутантів / Фото Fish Wildlife and Parks

Прокурори стверджують, що чоловік також таємно ввіз у країну окремі частини тіла найбільших у світі аргалі, заборонених у Монтані, та використав їх для клонування тварин задля розведення та подальшого продажу.

Це була зухвала схема задля створення величезних гібридних овець як трофеїв,

— заявив помічник генпрокурора Тодд Кім.

Шубарт порушив низку норм міжнародного законодавства, а також підробляв сертифікати від ветеринарів. Обвинуваченому загрожує до 5 років в'язниці та 250 тисяч доларів штрафу. Винесення вироку заплановане на 11 липня.

У США на фермі народилося теля, яке має два обличчя

У штаті Луїзіана, США, на фермі народилося теля з двома обличчями. Тварина має чотири ока, два носи, два роти та два вуха. Теля назвали Deux Face, що у перекладі з французької означає "двоє". Новонароджена тварина прожила вже понад 10 днів.

За словами власника, більшість телят зі станом поліцефалія народжуються мертвим – ймовірність вижити становить 1 до 400 мільйонів. Деякі з таких тварин живуть кілька годин або днів. Він також додав, що тварина не продається. Задля спокою теля, фермери не пускають до неї відвідувачів і журналістів.