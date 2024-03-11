Теля назвали Deux Face, що у перекладі з французької означає "двоє". Новонароджена тварина прожила вже 10 днів.

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У США на фермі народилося теля, яке має два обличчя

Наразі теляті 10 днів. Власник ферми Дон Бро назвав дивом те, що воно народилося живим.

Ймовірно, теля матиме коротку тривалість життя й проживе лише кілька днів. Воно перевершило багато шансів, народившись живим,

– зазначив Бро.

У США на фермі народилося теля, яке має два обличчя / Фото з фейсбуку Breaux Farms LLC

За його словами, більшість телят зі станом поліцефалія народжуються мертвим – ймовірність вижити становить 1 до 400 мільйонів. Деякі з таких тварин живуть кілька годин або днів.

Нагадаємо, поліцефалія – це результат неповного поділу одного ембріона чи неповного злиття двох окремих ембріонів. Стан характеризується наявність кількох голів.

Власник ферми додав, що тварині важко підняти голову, але вона тримає її все більше й більше, оскільки стає сильнішою. Вона ще не може стояти самостійно, її годують з пляшечки.

Такий вигляд має теля з двома обличчями / Фото з фейсбуку Breaux Farms LLC

Deux Face – дівчинка. Не схоже, що вона страждає або відчуває біль. Ми постійно спостерігаємо за нею. Вона подолала багато труднощів, але тільки час покаже її подальшу долю. Ми сподіваємося на краще, однак готуємося до гіршого,

– сказав Дон Бро.

Він також додав, що тварина не продається. Задля спокою теля, фермери не пускають до неї відвідувачів та журналістів.

В Індії були такі ж випадки

У селі в Джалалпурі на світ теж з'являлася дивна тварина – теля з двома головами. Мешканці індійського села були приголомшені народженням теляти, але водночас вважали тварину "дивом". Хоча в теляти одне тіло, у нього дві голови з чотирма очима та двома носами. Але там, де дві голови розходяться, у молодої корови лише два вуха і зрощений рот.

У тварини поліцефалія, або дицефальний парапаг. Це стан, коли тварини часто народжуються з двома головами. Ветеринари вважають, що це зазвичай спричинено аномальним розвитком клітин під час формування ембріона. Тварини з таким захворюванням, як правило, живуть всього декілька місяців. Втім, це теля, попри деформації, здорове.

У Таїланді теж народжувалося козеня-мутант з одним оком і без носа

В агротуристичному комплексі Farmsook Homestay на світ з'явилося рідкісне однооке козеня. У тварини немає сформованого носа, через що їй важко дихати. Вона дихала ротом і постійно задихалася, ковтаючи повітря. На жаль, тварині з рідкісною мутацією не вдалося вижити.