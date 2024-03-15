В результате экспериментов появился один чистокровный самец. Разведчик назвал его "Монтанским горным королем".

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Фермер из США выводил овец-мутантов

Фермера незаконно использовал генетический материал диких овец, пойманных в Центральной Азии и Соединенных Штатах. Как сообщается, фермер выводил гибридные домашние породы, используя этот материал, и продавал потомство по непомерно высоким ценам – до 10 000 долларов.

На судебном заседании выяснилось, что Шубарт вместе с группой сообщников участвовал в проекте по созданию мутантов путем скрещивания генетического материала архаров Марко Поло из Кыргызстана с овцами на своем ранчо. Как сообщается, эта деятельность продолжалась с 2013 по 2021 год.

Заметим, Аргали Марко Поло известны своими большими размерами, весом более 145 килограммов и рогами длиной более 1,5 метра.

В результате экспериментов появился один чистокровный самец, которого фермер назвал "Монтанским горным королем" или ММК.

Фермер создавал овец-мутантов / Фото Fish Wildlife and Parks

Прокуроры утверждают, что мужчина также тайно ввез в страну отдельные части тела крупнейших в мире аргали, запрещенных в Монтане, и использовал их для клонирования животных для разведения и последующей продажи.

Это была дерзкая схема для создания огромных гибридных овец как трофеев,

– заявил помощник генпрокурора Тодд Ким.

Шубарт нарушил ряд норм международного законодательства, а также подделывал сертификаты от ветеринаров. Обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа. Вынесение приговора запланировано на 11 июля.

В США на ферме родился теленок, который имеет два лица

В штате Луизиана, США, на ферме родился теленок с двумя лицами. Животное имеет четыре глаза, два носа, два рта и два уха. Теленка назвали Deux Face, что в переводе с французского означает "двое". Новорожденное животное прожило уже более 10 дней.

По словам владельца, большинство телят с состоянием полицефалия рождаются мертвым – вероятность выжить составляет 1 к 400 миллионам. Некоторые из таких животных живут несколько часов или дней. Он также добавил, что животное не продается. Для спокойствия теленка, фермеры не пускают к нему посетителей и журналистов.