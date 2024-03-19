Недавно власти изъяли 30-летнюю больную рептилию, которую мужчина незаконно удерживал у себя дома. Он получил выговор за то, что “представлял серьезную угрозу для общества”.

Читайте также 40 000 лет назад соседствовало с людьми: нашли гигантское чудовище с панцирем в 2 метра

Мужчина завел аллигатора в бассейне и пускал к нему детей

Аллигатор весил столько же, сколько и медведь гризли, а его длина достигала 3,3 метра, когда его изъяли из дома в Гамбурге, к югу от Буффало.

13 марта Департамент охраны окружающей среды штата изъял животное. После обследования чиновники обнаружили, что животное имеет многочисленные проблемы со здоровьем, такие как слепота на оба глаза и осложнения с позвоночником.

Зверь жил на территории роскошного поместья / Фото ECOs

Власти были уведомлены о существовании необычного существа и осуществили визит в резиденцию, обнаружив, что владелец дома построил бассейн для размещения любимца.

Он даже позволял людям, в частности детям, зайти в воду, чтобы прикоснуться к животному, прежде чем его изъяли и перевезли в другое место. Там она жила с лицензированным уходом, пока не будет найдено более постоянного решения.

Во время недавней проверки государственные служащие обнаружили, что владелец аллигатора допустил, чтобы срок действия его лицензии на содержание экзотического животного закончился в 2021 году. Проверка также обнаружила, что место, где содержался аллигатор, не соответствовал стандартам безопасности.

30-летняя больная рептилия была изъята из дома / Фото ECOs

В большинстве штатов США гражданам запрещено содержать аллигаторов без соответствующей лицензии Департамента охраны окружающей среды. Даже в тех штатах, где лицензии можно получить, люди должны соблюдать строгие правила, в частности подавать заявки на получение разрешений и проходить проверки, независимо от уровня их подготовки или квалификации.

Фермер клонировал и продавал гигантских "овец-мутантов"

80-летний фермер Артур "Джек" Шубарт из Монтаны, что в США, признал себя виновным в ряде уголовных дел. Все они связаны с незаконной торговлей животными-мутантами. В результате экспериментов появился один чистокровный самец. Разведчик назвал его "Монтанским горным королем".

Фермера незаконно использовал генетический материал диких овец, отстрелянных в Центральной Азии и Соединенных Штатах. Как сообщается, фермер выводил гибридные домашние породы, используя этот материал, и продавал потомство по непомерно высоким ценам – до 10 000 долларов.