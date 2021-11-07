Вчені з реабілітаційного центру в Нідерландах вирішили зробити невеликий тест перед тим, як відправити дитинча тюленя в океан.

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Для цього вони вмикали аудіозапису Ватового моря з різним ступенем гучності. Чуючи це, дитинча змінювало частоту своїх звуків у відповідь на шумний "океан". Що схоже до того, коли людина підвищує голос, аби її почули у гучній компанії.

"Знайшовши іншу істоту, яка може змінювати висоту свого голосу, ми можемо почати будувати еволюційне дерево будівельних блоків мови та показати, що деякі з них насправді не є виключно людськими", – повідомили дослідники.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Крім того, додали, що дитинча тюленя мимоволі й без навчання робить те, що наші найближчі живі родичі — шимпанзе — не можуть робити навіть після багатьох років навчання.

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Що відомо про тюленів

Зовнішній вигляд тюленів чітко вказує на їхній водний спосіб життя. Водночас вони не втратили повністю зв'язку із сушею. Усі види досить великі – масою від 40 кілограмів до 2,5 тон.



Тюлень / Фото Australian Antarctic Program

Тюлені на березі незграбні та безпорадні. Переважно вони лежать недалеко від води, іноді пірнаючи за здобиччю. Живляться різноманітними водними тваринами — рибою, молюсками, великими ракоподібними.