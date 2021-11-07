Ученые из реабилитационного центра в Нидерландах решили сделать небольшой тест перед отправкой детеныша тюленя в океан.
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Для этого они включали аудиозапись Ваттового моря с разной степенью громкости. Чувствуя это, детеныш менял частоту своих звуков в ответ на шумный "океан". Что похоже на то, когда человек повышает голос, чтобы его услышали в громкой компании.
"Обнаружив другое существо, которое может изменять высоту своего голоса, мы можем начать строить эволюционное дерево строительных блоков языка и показать, что некоторые из них на самом деле не являются исключительно человеческими", – сообщили исследователи.
Кроме того, добавили, что детеныш тюленя невольно и без учебы делает то, что наши самые близкие живые родственники — шимпанзе — не могут делать даже после многих лет обучения.
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Что известно о тюленях
Внешний вид тюленей четко указывает на их водный образ жизни. В то же время, они не потеряли полностью связи с сушей. Все виды достаточно велики – массой от 40 килограммов до 2,5 тонны.
Тюлень / Фото Australian Antarctic Program
Тюлени на берегу неловки и беспомощны. Преимущественно они лежат недалеко от воды, иногда ныряя за добычей. Питаются разнообразными водными животными – рыбой, моллюсками, крупными ракообразными.