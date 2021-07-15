Сонечка заполонили узбережжя на півдні України: чому це трапилось та скільки триватиме

Останні кілька тижнів морське узбережжя на півдні України заполонили сонечка. Їх так багато на березі та у воді, що заважають туристам комфортно відпочивати.

На думку ентомолога Руслана Мішустіна, це не дивина. Адже комахи періодично можуть з'являтися на узбережжі.

Цікаво Турбота про улюбленців і нашу планету: 10 важливих зобов'язань, які вже виконує Purina®

Чому це трапилось цьогоріч

Фахівець розповідає, що через велику вологість зросла популяція попелиці. Сонечка харчуються цими шкідниками й відповідно – їх теж побільшало. У пошуках поживи сонечка почали мігрувати – перелітати з місця на місце.

Через певний час сонечка сідають й опиняються на воді. Вони легкі, тонуть не одразу й прибоєм їх зносить на узбережжя,

– розповів Мішустін.

Тому саме під час прибою відбувається скупчення цих комах. Ще однією причиною є жнива. Велику кількість зернових прибрали, а комахи лишились без їжі. На думку фахівця, саме це демонструє необхідність зберегти нерозорані природні території – саме на них житимуть комахи.



Науковець каже, що укуси комах зазвичай безпечні / Фото Макс Черкасов, Коблево

Якщо укусила комаха

Укус сонечка не становить небезпеки для здоров'я.

Виключення – рідкісні випадки, коли є алергія на один з компонентів слини комахи.

Також варто бути обережним і не чухати місце укусу, щоб не занести інфекцію.

Ентомолог доповнює, що сонечок існує понад 8 тисяч. Науковець помітив на пляжі Херсонщини – семикрапкові, які характерні для регіону.

Це червона комаха, яка має 7 чорних крапочок: по 3 з кожного боку і 1 в центрі,

– розповів фахівець.



Сонечка на південних пляжах України є й у воді, й на суші / Фото Укрінформ

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina ® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Він пояснює, добре те, що поширились наші сонечка. До прикладу, азійські у нас – швидко розмножуються, менше хворіють і можуть витісняти місцеві види.

Науковець розповів, коли комахи зникнуть з пляжів



Поки є активний сезон міграції і вітер, який сприяє переміщенню, – комахи будуть накопичуватися на узбережжі в смужці прибою,

– розповів науковець.

Згодом вони розподілять територію – частина потоне, а комахи з берега знову спробують злетіти.



Комах поменшає після сезону міграції / Фото Укрінформ

Науковець стверджує, що це не унікальне явище, хоча і відбувається не щороку.

Один з моїх дитячих спогадів – це купа сонечок на узбережжі. З одним з них я бавлюсь і воно несподівано мене дуже боляче кусає,

– пригадав фахівець.

Херсонка Анастасія Друсінова, яка відпочивала на пляжі Залізного Порту минулого тижня, розповіла, що "комахи по всьому пляжу".

"У воді, літають усюди, сідають прямо на шкіру", – пригадала Друсінова.

Зауважте Ні експлуатації, фотопослугам і жорстокості: в Україні ухвалили важливий закон про захист тварин