Бідолашну собаку помітила одна з відвідувачок парку. Вона швидко покликала на допомогу, а згодом написала про цей інцидент на своїй сторінці у фейсбуці.

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Собаку закрили у машині на автостоянці

Відвідувачка Disney World Джеррі Дейна Френч розповіла, що вона почула гавкіт собаки у припарковані поруч машині. Автомобіль був зачинений і чотирилапому схоже була потрібна допомога. Жінка побачила порожню посудину з водою та квитанцію про паркування з 11:48 на машині зі собакою, хоча знайшла вона його о 17 годині.



Парк атракціонів, де на стоянці знайшли собаку / Фото People

Френч не змогла пройти повз, вона розплакалась та почала кликати на допомогу. Охоронець стоянки намагався змусити жінку піти, але вона цього не зробила. Натомість Френч викликала рятувальників, які швидко прибули на місце події. Працівники служби порятунку звільнили собаку з автомобіля та напоїли водою.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

За словами Джеррі Дейни Френч, коли рятувальники оглянули домашнього улюбленця, вони припустили, що тварині залишилося б жити близько години.



Працівник служби, який врятував собаку / Фото People

Весь цей час власники домашнього улюбленця перебували у парку. Собаку все ж повернули, коли вони завершили розважатись і прийшли до машини. Жодних звинувачень їм висунуто не було.

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