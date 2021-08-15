Бедную собаку заметила одна из посетительниц парка. Она быстро позвала на помощь, а затем написала об этом инциденте на своей странице в фейсбуке.

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Собаку закрыли в машине на автостоянке

Посетительница Disney World Джерри Дейна Френч рассказала, что она услышала лай собаки в припаркованной рядом машине. Автомобиль был закрыт и четырехлапому похоже нужна была помощь. Женщина увидела пустую миску с водой и квитанцию ​​о парковке с 11:48 на машине с собакой, хотя нашла она ее в 17 часов.



Парк аттракционов, где на стоянке нашли собаку / Фото People

Френч не смогла пройти мимо, она расплакалась и начала звать на помощь. Охранник стоянки пытался заставить женщину пойти, но она этого не сделала. Зато Френч вызвала спасателей, которые быстро прибыли на место происшествия. Работники службы спасения освободили собаку из автомобиля и напоили водой.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянного внимания, времени и терпения. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

По словам Джерри Дейн Френч, когда спасатели осмотрели домашнего любимца, они предположили, что животному осталось бы жить около часа.



Сотрудник службы, который спас собаку / Фото People

Все это время владельцы домашнего любимца находились в парке. Собаку все же вернули, когда они завершили развлекаться и пришли к машине. Никаких обвинений им предъявлено не было.