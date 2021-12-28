У притулку акцію назвали "Secret Santa Paws". Згідно із задумом, у великій залі працівники притулку розкладають "подарунки від Санти".

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Згодом до приміщення запускають по одному песику, аби кожен міг обрати собі іграшку. Зазвичай у собак різна реакція. Хтось нервує й шукає підтримки, інший – щасливо біжить до іграшок.

Фінансування проєкту

Відомо, що в перший рік проведення акції всі іграшки для собак персонал купував за власний кошт. Це відбувалося замість щорічного корпоративу з обміном подарунками між співробітниками.

Коли про ідею притулку дізналися благодійники та прості жителі Дубліна, вони запропонували допомогти з подарунками для тварин.

Дивіться відео: як собаки обирали собі подарунки "від Санти"

У соціальних мережах відео переглянули понад 186 тисяч користувачів. У коментарях люди дякували працівникам за чудову ідею та створення святкового настрою для тих, хто поки що не знайшов свого дому. Крім того, люди зазначали, що дивилися відео зі сльозами на очах.

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Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.