Миле відео з маленькими пташками швидко поширилося мережами. Чарівні пінгвіни полонили серця користувачів.
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Накидки для пінгвінів зроблені у вигляді костюма Санти. До них прикріплені дзвіночки, які сповіщають про те, що симпатичні пташки вже близько.
Схоже, що пташки насолоджуються своїми костюмами. Вбрання дуже личить чорно-білим пінгвінам, які прогулюються зоопарком Мацуе Фогель.
Раніше пінгвіни також ходили зоопарком у вбранні Санти – ще 2016 року ютуб-канал зоопарку виклав відео з чарівними тваринами, які діловито гуляють у червоненьких накидках.
Пінгвін у костюмі Санти / Фото зоопарку Мацуе Фогель
Милі пінгвіни у вбранні Санти гуляють зоопарком: дивіться відео