Миле відео з маленькими пташками швидко поширилося мережами. Чарівні пінгвіни полонили серця користувачів.

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Накидки для пінгвінів зроблені у вигляді костюма Санти. До них прикріплені дзвіночки, які сповіщають про те, що симпатичні пташки вже близько.

Схоже, що пташки насолоджуються своїми костюмами. Вбрання дуже личить чорно-білим пінгвінам, які прогулюються зоопарком Мацуе Фогель.

Раніше пінгвіни також ходили зоопарком у вбранні Санти – ще 2016 року ютуб-канал зоопарку виклав відео з чарівними тваринами, які діловито гуляють у червоненьких накидках.

Пінгвін у костюмі Санти

Пінгвін у костюмі Санти / Фото зоопарку Мацуе Фогель

Милі пінгвіни у вбранні Санти гуляють зоопарком: дивіться відео

Що відомо про пінгвінів

Маленькі Санти – це африканські пінгвіни, одні з найменших представників свого виду. Через активний збір яєць людьми у ХХ столітті, популяція пінгвінів різко скоротилася – тварин занесли до Червоної книги. Африканські пінгвіни живуть колоніями та добре спілкуються зі своїми пернатими родичами.