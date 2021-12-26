Миле відео з маленькими пташками швидко поширилося мережами. Чарівні пінгвіни полонили серця користувачів.

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Накидки для пінгвінів зроблені у вигляді костюма Санти. До них прикріплені дзвіночки, які сповіщають про те, що симпатичні пташки вже близько.

Схоже, що пташки насолоджуються своїми костюмами. Вбрання дуже личить чорно-білим пінгвінам, які прогулюються зоопарком Мацуе Фогель.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Раніше пінгвіни також ходили зоопарком у вбранні Санти – ще 2016 року ютуб-канал зоопарку виклав відео з чарівними тваринами, які діловито гуляють у червоненьких накидках.

Пінгвін у костюмі Санти / Фото зоопарку Мацуе Фогель

Милі пінгвіни у вбранні Санти гуляють зоопарком: дивіться відео