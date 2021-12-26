Милое видео с маленькими птичками быстро распространилось по сети. Очаровательные пингвины пленили сердца пользователей.

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Накидки для пингвинов сделаны в виде костюма Санты. К ним прикреплены колокольчики, извещающие о том, что симпатичные птички уже близко.

Похоже, что птицы наслаждаются своими костюмами. Наряд очень идет черно-белым пингвинам, которые ходят по зоопарку Мацуэ Фогель.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, богатые диковинками. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но полезен.

Ранее пингвины также ходили по зоопарку в наряде Санты – еще в 2016 году ютуб-канал зоопарка выложил видео с волшебными птицами, деловито гуляющими в красненьких накидках.

Пингвин в костюме Санты / Фото зоопарка Мацуэ Фогель

Милые пингвины в наряде Санты гуляют по зоопарку: смотрите видео