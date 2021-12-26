Милое видео с маленькими птичками быстро распространилось по сети. Очаровательные пингвины пленили сердца пользователей.

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Накидки для пингвинов сделаны в виде костюма Санты. К ним прикреплены колокольчики, извещающие о том, что симпатичные птички уже близко.

Похоже, что птицы наслаждаются своими костюмами. Наряд очень идет черно-белым пингвинам, которые ходят по зоопарку Мацуэ Фогель.

Ранее пингвины также ходили по зоопарку в наряде Санты – еще в 2016 году ютуб-канал зоопарка выложил видео с волшебными птицами, деловито гуляющими в красненьких накидках.Пінгвін у костюмі Санти

Пингвин в костюме Санты / Фото зоопарка Мацуэ Фогель

Милые пингвины в наряде Санты гуляют по зоопарку: смотрите видео

Что известно о пингвинах

Маленькие Санты – это африканские пингвины, одни из самых маленьких представителей своего вида. Из-за активного сбора яиц людьми в ХХ веке популяция пингвинов резко сократилась – животных занесли в Красную книгу. Африканские пингвины живут колониями и общаются со своими пернатыми родственниками.