Милое видео с маленькими птичками быстро распространилось по сети. Очаровательные пингвины пленили сердца пользователей.
Читайте также Как сделать так, чтобы кот оставил в покое елку: развлеките любимца лакомством Felix® Party Mix®
Накидки для пингвинов сделаны в виде костюма Санты. К ним прикреплены колокольчики, извещающие о том, что симпатичные птички уже близко.
Похоже, что птицы наслаждаются своими костюмами. Наряд очень идет черно-белым пингвинам, которые ходят по зоопарку Мацуэ Фогель.
Ранее пингвины также ходили по зоопарку в наряде Санты – еще в 2016 году ютуб-канал зоопарка выложил видео с волшебными птицами, деловито гуляющими в красненьких накидках.
Пингвин в костюме Санты / Фото зоопарка Мацуэ Фогель
Милые пингвины в наряде Санты гуляют по зоопарку: смотрите видео