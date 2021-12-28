В приюте акцию назвали "Secret Santa Paws". Согласно замыслу, в большом зале работники приюта раскладывают "подарки от Санты".

Важно Эксклюзивные подарки для котиков: какой новинкой можно порадовать любимца

Со временем в помещение запускают по одной собачке, чтобы каждый мог выбрать себе игрушку. Обычно у собак разная реакция. Кто-то нервничает и ищет поддержки, другой – счастливо бежит к игрушкам.

Финансирование проекта

Известно, что в первый год проведения акции все игрушки для собак персонал покупал за свой счет. Это происходило вместо ежегодного корпоратива с обменом подарками между сотрудниками.

Когда об идее приюта узнали благотворители и простые жители Дублина, они предложили помочь с подарками для животных.

Смотрите видео: как собаки выбирали себе подарки "от Санты"

В социальных сетях видео просмотрели более 186 тысяч пользователей. В комментариях люди благодарили работников за отличную идею и создание праздничного настроения для тех, кто пока не нашел своего дома. Кроме того, люди отмечали, что смотрели видео со слезами на глазах.

Интересно В Японии пингвины прогулялись по зоопарку в костюмах Санты: волшебное видео

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, которое содержит все необходимые его организму питательные вещества.