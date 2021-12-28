В приюте акцию назвали "Secret Santa Paws". Согласно замыслу, в большом зале работники приюта раскладывают "подарки от Санты".
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Со временем в помещение запускают по одной собачке, чтобы каждый мог выбрать себе игрушку. Обычно у собак разная реакция. Кто-то нервничает и ищет поддержки, другой – счастливо бежит к игрушкам.
Финансирование проекта
Известно, что в первый год проведения акции все игрушки для собак персонал покупал за свой счет. Это происходило вместо ежегодного корпоратива с обменом подарками между сотрудниками.
Когда об идее приюта узнали благотворители и простые жители Дублина, они предложили помочь с подарками для животных.
Смотрите видео: как собаки выбирали себе подарки "от Санты"
В социальных сетях видео просмотрели более 186 тысяч пользователей. В комментариях люди благодарили работников за отличную идею и создание праздничного настроения для тех, кто пока не нашел своего дома. Кроме того, люди отмечали, что смотрели видео со слезами на глазах.
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