Експеримент провели на понад двох сотнях собак. Його результати опублікували у Proceedings of the Royal Society B.
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Собаки слідували (чи ні) порадам людини
Дорослі люди оцінюють психічний стан інших людей і на основі різних підказок визначають їхню правдивість. Науковці поставили питання, чи можуть так само виявляти щирість намірів і собаки. Щоб з'ясувати це, вони провели прості експерименти з 260 собаками-добровольцями різних порід.
В експериментах усіх собак навчили слідувати порадам невідомої людини. Завданням було обрати, у якій з двох мисок є приховані ласощі. Дотримуючись порад, вони отримали частування. Потім дослідники переставляли миски.
Собака спостерігала за тим, як ласощі із миски перекладають / Фото з Unsplash
Собаки спостерігали, як інша невідома для них людина переміщає частування з однієї миски в іншу, поки перша невідома людина спостерігала за цим. Далі собаці радили обрати миску, у якій не було ласощів.
Людина бачила перестановку і спеціально вказувала не на ту миску. Науковці заявляють: половина собак ігнорувала людську пораду, бачивши обман.
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Діти і мавпи показували більше довіри
Ті самі експерименти раніше проводили з дітьми до 5 років, макаками та шимпанзе. У цих дослідженнях діти та інші тварини набагато частіше, ніж собаки, слідували порадам явного брехуна. Вчені припускають, що це вказує на те, що собаки менш довіряли невідомій людині, що давала поради.