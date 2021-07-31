Эксперимент провели на более чем двух сотнях собак. Его результаты опубликовали в Proceedings of the Royal Society B.

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Собаки следовали (или нет) советам человека

Взрослые люди оценивают психическое состояние других людей и на основе различных подсказок определяют их правдивость. Ученые поставили вопрос, могут ли так же определять искренность намерений и собаки. Чтобы выяснить это, они провели простые эксперименты с 260 собаками-добровольцами разных пород.

В экспериментах всех собак научили следовать советам неизвестного человека. Задачей было выбрать, в какой из двух мисок есть скрытое лакомство. Следуя советам, они получили угощение. Затем исследователи переставляли миски.



Собака наблюдала за тем, как лакомство с миски переставляют / Фото с Unsplash

Собаки наблюдали, как другой неизвестный для них человек перемещает угощение из одной миски в другую, пока первый неизвестный человек наблюдал за этим. Далее собаке советовали выбрать миску, в которой не было лакомства.

Человек видел перестановку и специально указывал не на ту миску. Ученые заявляют: половина собак игнорировала человеческий совет, видя обман.

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Дети и обезьяны показывали больше доверия

Те же эксперименты раньше проводили с детьми до 5 лет, макаками и шимпанзе. В этих исследованиях дети и другие животные гораздо чаще, чем собаки, следовали советам явного лжеца. Ученые предполагают, что это указывает на то, что собаки менее доверяли неизвестному человеку, который давал советы.