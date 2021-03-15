Без докорів сумління: як тварини крадуть ліжка у своїх господарів – кумедні фото

Коли власники приносять в дім цуценя або кошеня, вони зазвичай вирішують, що тварина в жодному разі не буде спати на ліжку. Однак нахабні улюбленці думають інакше.

Не важливо, хто ти: крихітне кошеня чи величезний пес-охоронець. Важливо негайно лягати на постіль своїх власників, щойно там звільнився хоч шматочок місця. Отож, дивіться цю кумедну добірку.

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Милий лабрадор



Спершу вкрав серце господарів, а потім їх ліжко / Фото Reddit

Підкорив серце тата



А раніше тато казав, що жодних собак у його машині та на ліжку не буде / Фото Reddit

Пес зробив ліжко зручнішим…



...Для себе, а не для власниці / Фото Reddit

Коли встав з ліжка на кілька хвилин



А повертатися вже немає куди, бо місце зайняте / Фото Reddit

Господиня хоче лягти на своє місце



Але вираз морди кота такий, що краще не ризикувати / Фото Reddit

Милий малюк



Зайняв рівно половину ліжка / Фото Reddit

Щойно господиня встає на роботу



Як нахабні лабрадори займають її місце на ліжку / Фото Reddit

Курйоз На варті спокою: кумедне цуценя завадило 2 котам побитися

Жодного особистого простору



Про такі дрібниці цей пес навіть не чув / Фото Reddit