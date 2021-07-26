10 коргі, що зачарують видом ззаду: дуже кумедні фото

26 липня 2021 , 08:23
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Джерело:

DailyPaws

Песики породи коргі – неймовірні красунчики. Їх м'яка та пухнаста шерсть не залишає жодного шансу: ви точно захочете їх погладити.

Існує чимало спільнот в інтернеті, присвячених цим чарівним песикам. Пропонуємо вам добірку з 10 смішних фото, на яких песиків породи коргі упіймали ззаду.

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1. Милий коргі

  1. Несподіваний коргі

  1. Пухнастий коргі

  1. Коргі-батон

  1. Коргі-любов

 

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

  1. Найхитріший погляд

  1. Ідеальне місце для реклами

  1. Коргі в пристойному вигляді

  1. Симпатичний коргі

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  1. Розкішний коргі

 

 

Автор: Аліна Рудченко