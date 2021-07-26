10 коргі, що зачарують видом ззаду: дуже кумедні фото
26 липня 2021 , 08:23Читать новость на русском
Джерело:DailyPaws
Песики породи коргі – неймовірні красунчики. Їх м'яка та пухнаста шерсть не залишає жодного шансу: ви точно захочете їх погладити.
Існує чимало спільнот в інтернеті, присвячених цим чарівним песикам. Пропонуємо вам добірку з 10 смішних фото, на яких песиків породи коргі упіймали ззаду.
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1. Милий коргі
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Несподіваний коргі
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Пухнастий коргі
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Коргі-батон
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Коргі-любов
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Найхитріший погляд
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Ідеальне місце для реклами
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Коргі в пристойному вигляді
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Симпатичний коргі
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Розкішний коргі