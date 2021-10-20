Наприкінці вересня 2021 року у США в районі Арізони впав літак. Невелике повітряне судно прямувало з аеропорту Сан-Мартіна до містечка Пейдж.

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На місці аварії поліція побачила загиблого пілота літака – Джима Петерсена. Його дружина Юта змогла вижити, проте отримала численні травми.



Літак, що впав / Фото Coconino County Sheriff's Office​

Для розслідування причин катастрофи на місце падіння виїхала команда авіаційної пошуково-рятувальної служби. Ще з повітря вони побачили поруч зі зруйнованим літаком собаку. Проте, коли команда знизилася, чотирилапий злякався й втік.

Через 3 доби рятувальники повернулися й побачили ту ж собаку. Вони зрозуміли, що це домашній улюбленець сім'ї з літака.



Знайдена собака / Фото Arizona Department of Public Safety​

Цього разу собака не стала втікати. Спочатку її напоїли водою, а потім наділи повідець. Чотирилапий виглядав змученим і зневодненим, але ніяких травм і поранень не отримав. Рятувальники зазначили, що це схоже на диво, адже пес вижив в авіакатастрофі, а після цього ще й прожив 3 доби без їжі та води.

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Собаку повернули назад до сім'ї, яка була щаслива побачити живого та здорового домашнього улюбленця.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.