Коли кіт Локі зник, Захіра з чоловіком активно намагалися його розшукати. Вони оглянули кожен куточок будинку, пройшлися по всіх вулицях, скрізь розклеїли плакати з фото та зробили допис у соціальних мережах.
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Також сім'ї захотіли допомогти сусіди, проте це не дало результатів. Захіра вже подумала, що більше ніколи не побачить пухнастого улюбленця.
Проте згодом жінці зателефонував сусід Панг і повідомив, що знайшов Локі. Він розповів, що показав плакат з фото домашньої улюблениці своєму собаці Манго, яка під час прогулянки раптово почала голосно гавкати. Після цього чотирилапа побігла до кущів, де сидів брудний Локі.
Локі / Фото Zaheera Hamidi
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"Ніколи не думала, що собака впізнає кішку з оголошення, знайде її та подбає про неї. Те, що сталося позбавило мене дару мови", – зізналася Захіра.