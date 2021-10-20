Коли кіт Локі зник, Захіра з чоловіком активно намагалися його розшукати. Вони оглянули кожен куточок будинку, пройшлися по всіх вулицях, скрізь розклеїли плакати з фото та зробили допис у соціальних мережах.

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Також сім'ї захотіли допомогти сусіди, проте це не дало результатів. Захіра вже подумала, що більше ніколи не побачить пухнастого улюбленця.

Проте згодом жінці зателефонував сусід Панг і повідомив, що знайшов Локі. Він розповів, що показав плакат з фото домашньої улюблениці своєму собаці Манго, яка під час прогулянки раптово почала голосно гавкати. Після цього чотирилапа побігла до кущів, де сидів брудний Локі.



Локі / Фото Zaheera Hamidi

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"Ніколи не думала, що собака впізнає кішку з оголошення, знайде її та подбає про неї. Те, що сталося позбавило мене дару мови", – зізналася Захіра.

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