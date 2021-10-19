Тіна мила посуд, коли Макс раптово почав обнюхувати господиню, крутитися навколо неї. Крім того, пес скочив передніми лапами на кухонний стіл та був занепокоєним.
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Жінка зізналася, що її збентежила поведінка Макса. Вона намагалася змусити його заспокоїтися, але це їй не вдавалося. Тоді Тіна нахилилася, аби погладити улюбленця, проте раптово почала падати. Пес одразу підставив свою спину, що допомогло жінці повільно опуститися на підлогу.
Дивіться відео: як пес врятував жінку
"Я хотіла зняти навчальний ролик, але раптово Макс встав і спробував попередити мене про наближення нападу", – пригадала Тіна.
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