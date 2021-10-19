Тіна мила посуд, коли Макс раптово почав обнюхувати господиню, крутитися навколо неї. Крім того, пес скочив передніми лапами на кухонний стіл та був занепокоєним.

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Жінка зізналася, що її збентежила поведінка Макса. Вона намагалася змусити його заспокоїтися, але це їй не вдавалося. Тоді Тіна нахилилася, аби погладити улюбленця, проте раптово почала падати. Пес одразу підставив свою спину, що допомогло жінці повільно опуститися на підлогу.

Дивіться відео: як пес врятував жінку

Що відомо про епілепсію? Епілепсія – це хронічний розлад мозкової діяльності, для якого характерні напади, що повторюються.

Людина може зомліти чи втратити контроль з функціями кишківника або сечового міхура. Можуть виникати тимчасові симптоми, наприклад, втрата орієнтації або свідомості, порушення рухових функцій, органів відчуття (зір, слух та смак), зміни настрою та інші.

Люди з епілепсією, як правило, частіше мають інші проблеми фізичного характеру – переломи та забої.

"Я хотіла зняти навчальний ролик, але раптово Макс встав і спробував попередити мене про наближення нападу", – пригадала Тіна.

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