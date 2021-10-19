Тина мыла посуду, когда Макс внезапно начал обнюхивать хозяйку, крутиться вокруг нее. Кроме того, пес вскочил передними лапами на кухонный стол и был обеспокоен.

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Женщина призналась, что ее смутило поведение Макса. Она пыталась заставить его успокоится, но это ей не удавалось. Тогда Тина наклонилась, чтобы погладить питомца, однако внезапно начала падать. Пес сразу подставил свою спину, что помогло женщине медленно опуститься на пол.

Смотрите видео: как пес спас женщину

Что известно об эпилепсии? Эпилепсия – это хроническое расстройство мозговой деятельности, для которого характерны приступы, что повторяются.

Человек может упасть в обморок или потерять контроль с функциями кишечника или мочевого пузыря. Могут возникать временные симптомы, например, потеря ориентации или сознания, нарушение двигательных функций, органов чувств (зрение, слух и вкус), изменения настроения и другие.

Люди с эпилепсией, как правило, чаще имеют другие проблемы физического характера – переломы и ушибы.

"Я хотела снять учебный ролик, но внезапно Макс встал и попытался предупредить меня о приближении приступа", — вспомнила Тина.

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