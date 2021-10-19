Аманда Вермеер розповіла, що раніше працювала в кемпінгу біля озера й досі приїжджає туди відпочивати. Щоразу, коли вона бачить собаку, що перепливає озеро, розуміє – це Тандер.

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За словами жінки, чотирилапому подобається, як сам процес плавання, так і гуляти кемпінгом. Тоді він має можливість вітатися з людьми та отримувати ласощі.

Дивіться відео: як Тандер перепливає озеро

Коли Тандера помічають працівники кемпінгу, вони дзвонять господареві собаки, щоб повідомити: "Він знову це зробив". Тоді чоловік вимушений їхати забирати домашнього улюбленця.

Зазвичай його можна знайти в кемпінгу. Тандеру надто весело, щоб він пішов додому сам,

– зазначив господар.

Родина вже спробувала різноманітні методи, аби змусити Тандера не перепливати озеро. Проте усе це виявилося безрезультатно.

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"Він дивиться на нас і жалібно скиглить. Проте зазвичай його настрій можна виправити, почухавши за вухами й під підборіддям", – пригадав господар моменти, коли забирає пса додому. Попри все Тандер любить свою сім'ю, адже щоразу дуже щасливий їх бачити й активно виляє хвостом.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.