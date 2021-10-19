Домашня улюблениця Зої вміє їздить на сільськогосподарському транспорті. Це їй вдається так вправно, ніби вона професійно займалася цим багато років.
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Собака ставить передні лапи на кермо та спокійно їде вперед. При цьому вона може інколи озиратися, щоб перевірити, чи все добре.
Дивіться відео: як собака керує трактором
Брайан Райхелт пригадав, що вперше Зої каталася на тракторі в березні 2018 року. Проте власник тільки нещодавно вирішив поділитися цим кумедним відео.
"Отже, це моя перша спроба використання робочого трактора. Поки все йде добре. Зауважте, я їжджу дуже повільно та обережно. Я завжди уважно дивлюся на дорогу через свої сонцезахисні окуляри", – написав Брайан Райхелт, мов від імені домашньої улюблениці Зої.
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