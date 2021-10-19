Домашняя любимица Зои умеет ездит на сельскохозяйственном транспорте. Это ей удается так ловко, как будто она профессионально занималась этим много лет.

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Собака ставит передние лапы на руль и спокойно едет вперед. При этом она может иногда оглядываться, чтобы проверить, все ли хорошо.

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Брайан Райхелт вспомнил, что впервые Зои каталась на тракторе в марте 2018 года. Однако владелец только недавно решил поделиться этим забавным видео.

"Итак, это моя первая попытка использования рабочего трактора. Пока все идет хорошо. Заметьте, я езжу очень медленно и осторожно. Я всегда внимательно смотрю на дорогу через свои солнцезащитные очки", — написал Брайан Райхелт, как будто от имени домашней любимицы Зои.

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