В конце сентября 2021 года в США в районе Аризоны упал самолет. Небольшое воздушное судно направлялось из аэропорта Сан-Мартина в город Пейдж.

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На месте аварии полиция увидела погибшего пилота самолета – Джима Петерсена. Его жена Юта смогла выжить, однако получила многочисленные травмы.



Упавший самолет / Фото Coconino County Sheriff's Office

Для расследования причин катастрофы на место падения выехала команда авиационной поисково-спасательной службы. Еще с воздуха они увидели рядом с разрушенным самолетом собаку. Однако, когда команда снизилась, четвероногий испугался и убежал.

Через 3 суток спасатели вернулись и увидели ту же собаку. Они поняли, что это домашний любимец семьи из самолета.



Найденная собака / Фото Arizona Department of Public Safety

На этот раз собака не стала убегать. Сначала ее напоили водой, а затем надели поводок. Четвероногий выглядел измученным и обезвоженным, но никаких травм и ранений не получил. Спасатели отметили, что это похоже на чудо, ведь пес выжил в авиакатастрофе, а после этого еще и прожил 3 суток без пищи и воды.

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Собаку вернули обратно в семью, что была счастлива увидеть живого и здорового домашнего любимца.